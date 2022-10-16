Жительница Гатчины наткнулась на разложившийся труп мужчины в заброшенном здании

В Ленобласти женщина обнаружила скелетированные останки неизвестного мужчины. Сейчас труп находится в морге для установления причин смерти, передает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Находка была совершена вчера днем в неэксплуатируемой хозяйственной постройке в Гатчине. Отмечается, что женщина наткнулась на разложившееся тело во время прогулки на улице Красных Военлетов.
По данному факту правоохранители начали проверку, направленную на установление причин и обстоятельств гибели мужчины. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее жительница Петербурга обнаружила окровавленный труп своего арендатора. На теле мужчины были зафиксированы гематомы и ссадины, сообщало РИАМО.