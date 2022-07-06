Жительница Дагестана продала младенца за 100 тыс. рублей ради операции на носу

Правда вскрылась поле того, как младенец попал в больницу, где на ребенка нужны были документы. Семейная пара обратилась к биологической матери, но та сказала, что отдаст свидетельство о рождении за 100 тыс. рублей. Средства, по ее словам, ей нужны на операцию носа.