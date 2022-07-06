Жительница Дагестана продала младенца за 100 тыс. рублей ради операции на носу

Мать в Дагестане продала своего ребенка за 100 тысяч рублей ради ринопластики. Полиция задержала всех участников незаконной сделки, сообщили в МВД Дагестана.
По данным следствия, 33-летняя женщина решила бросить младенца в роддоме, но ее 29-летняя соседка предложила отдать ребенка семье из Сергокалинского района. Мужчина и женщина заплатили беременной 20 тысяч рублей. Деньги предназначались на жилье и личные расходы.
Правда вскрылась поле того, как младенец попал в больницу, где на ребенка нужны были документы. Семейная пара обратилась к биологической матери, но та сказала, что отдаст свидетельство о рождении за 100 тыс. рублей. Средства, по ее словам, ей нужны на операцию носа.
Полиция задержала биологическую мать, женщину, которая купила младенца, и соседку, которая была посредником в сделке. Возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».