Жительница Барнаула получила 1,5 года условно за продажу детализации звонков

Против нее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 138 (нарушение тайны телефонных переговоров, иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и части 3 статьи 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ. Суд приговорил фигурантку с полутора годам условного лишения свободы и назначил испытательный срок на один год.