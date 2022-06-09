Жительница Барнаула получила 1,5 года условно за продажу детализации звонков

Желание легкой наживы обернулось для сотрудницы офиса оператора сотовой связи из Барнаула судебным сроком. Девушку приговорили к полутора годам лишения свободы условно за нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом рассказали в пресс-службе СК Алтайского края.
По данным следствия, в июле прошлого года к подсудимой обратился мужчина, который предложил за денежное вознаграждение предоставить ему детализацию звонков интересующих его абонентов. Женщина согласилась, однако успела передать информацию только трех граждан, поскольку была задержана правоохранителями.
Против нее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 138 (нарушение тайны телефонных переговоров, иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и части 3 статьи 272 (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ. Суд приговорил фигурантку с полутора годам условного лишения свободы и назначил испытательный срок на один год.