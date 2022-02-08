Жительницу Сергиева Посада госпитализировали после падения глыбы льда во время молитвы

Пожилая жительница подмосковного Сергиева Посада пострадала во время молитвы в Духовской церкви: на женщину упала ледяная глыба. Об этом рассказали в новостном Telegram-канале Mash.

По данным источника, сейчас в церкви идет ремонт, поэтому молитву 65-летняя пенсионерка читала у стены на улице, рядом с захоронениями мощей православных святых. Внезапно прихожанку с головой накрыло рухнувшим с крыши храма снегом.

В настоящий момент женщина находится в больнице. Медики диагностировали у нее перелом позвонка и сотрясение мозга. Информации о ее текущем состоянии не поступало.

загрузка...