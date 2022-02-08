Жительницу Сергиева Посада госпитализировали после падения глыбы льда во время молитвы

Жительницу Сергиева Посада госпитализировали после падения глыбы льда во время молитвы Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Пожилая жительница подмосковного Сергиева Посада пострадала во время молитвы в Духовской церкви: на женщину упала ледяная глыба. Об этом рассказали в новостном Telegram-канале Mash.

По данным источника, сейчас в церкви идет ремонт, поэтому молитву 65-летняя пенсионерка читала у стены на улице, рядом с захоронениями мощей православных святых. Внезапно прихожанку с головой накрыло рухнувшим с крыши храма снегом.

В настоящий момент женщина находится в больнице. Медики диагностировали у нее перелом позвонка и сотрясение мозга. Информации о ее текущем состоянии не поступало.

 
загрузка...
 
духовская церковь молитва падение льдины пенсионерка перелом позвонка сергиев посад сотрясение мозга
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru