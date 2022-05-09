Жительнице Салехарда продали несуществующего щенка бультерьера за 15 тыс. рублей

Жительница Салехарда в 2020 году наткнулась на объявление о продаже щенков бультерьера. Она позвонила по указанному номеру и договорилась о покупке собаки. Женщина перевела злоумышленнику свыше 15 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить с ней на связь, пишет сайт «Красный север».