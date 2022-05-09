Жительнице Салехарда продали несуществующего щенка бультерьера за 15 тыс. рублей

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Полиция задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в телефонном мошенничестве. Сейчас предполагаемый злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Жительница Салехарда в 2020 году наткнулась на объявление о продаже щенков бультерьера. Она позвонила по указанному номеру и договорилась о покупке собаки. Женщина перевела злоумышленнику свыше 15 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить с ней на связь, пишет сайт «Красный север».
Тогда пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
Подозреваемого удалось задержать лишь в 2022 году на территории Краснодарского края. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к другим аналогичным преступления.