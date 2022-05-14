Жительница Первомайска пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ

«К сожалению, не обошлось без пострадавших: на остановке общественного транспорта ранения получила женщина 1969 года рождения, машиной скорой помощи госпитализирована в Стахановскую городскую больницу. Также в одном из многоквартирных жилых домов повреждены железобетонные конструкции, которые могут представлять угрозу для пешеходов, передвигающихся рядом с домом», — заявил Колягин.