Жительница Первомайска пострадала в результате обстрела со стороны ВСУ

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Глава городской администрации Первомайска Луганской Народной Республики Сергей Колягин заявил, что украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать населенный пункт.
По предварительным данным, снаряды попали в три многоквартирных жилых дома. В настоящий момент данные о повреждениях и точных адресах пострадавших квартир не сообщаются, пишет ФАН.
«К сожалению, не обошлось без пострадавших: на остановке общественного транспорта ранения получила женщина 1969 года рождения, машиной скорой помощи госпитализирована в Стахановскую городскую больницу. Также в одном из многоквартирных жилых домов повреждены железобетонные конструкции, которые могут представлять угрозу для пешеходов, передвигающихся рядом с домом», — заявил Колягин.
По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос о демонтаже пострадавших конструкций или их укреплении.