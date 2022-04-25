Жительница Мариуполя: ВСУ начали обстрелы в городе еще до прихода армий ДНР и России

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Мариуполь
Федеральное агентство новостей / Александр Симонов
Жительница Мариуполя рассказала о массовых обстрелах в городе с 24 февраля, когда армии России и ДНР находились еще далеко от черты населенного пункта. Подробности женщина сообщила в эксклюзивном репортаже RT.
По словам, в результате одного из обстрелов она потеряла 68-летнего мужа. Он страдал от проблем с сердцем и не успел добежать до безопасного места во время обстрелов.
«Детские сады, школы, все бомбили. Убило мужа во дворе дома миной. Не успел даже в подъезд зайти — сердечник», — призналась она.
Женщина также подчеркнула, что обстрелы в городе начались еще до того, как к его границам подошли силы России и ДНР.
«24 февраля все началось, еще ДНР тут не было, когда они стреляли друг по другу [нацбаты и ВСУ]. В поселки ходили, стреляли по домам, по новым палили, брали в заложники», — призналась горожанка.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.