Жительница Мариуполя: украинские националисты пытались удержать мирных граждан в «Азовстали»

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Бойцы украинских националистических формирований запугивали мирных граждан на территории завода «Азовсталь» и прилегающих к нему кварталах с целью не допустить их выхода в основную часть города, рассказала местная жительница.
По ее словам, горожане на свой страх и риск покинули территорию предприятия, узнав, что сегодня день тишины. Она также отметила, что националисты пытались удержать жителей, прибегая к откровенному запугиванию, передает РИА Новости.
«Они говорили, что вас никто не держит, но нет гарантий, что вы выйдете», — рассказала жительница Мариуполя.
Между тем Минобороны РФ сообщало, что из близлежащих к территории «Азовстали» домов 30 апреля вышли 46 человек. Днем вышла группа из 25 жителей, а ночью — из 21 горожанина.
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