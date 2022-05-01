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    Жительница Мариуполя: украинские националисты пытались удержать мирных граждан в «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Жительница Мариуполя: украинские националисты пытались удержать мирных граждан в «Азовстали»

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    Федеральное агентство новостей

    Бойцы украинских националистических формирований запугивали мирных граждан на территории завода «Азовсталь» и прилегающих к нему кварталах с целью не допустить их выхода в основную часть города, рассказала местная жительница.

    По ее словам, горожане на свой страх и риск покинули территорию предприятия, узнав, что сегодня день тишины. Она также отметила, что националисты пытались удержать жителей, прибегая к откровенному запугиванию, передает РИА Новости.

    «Они говорили, что вас никто не держит, но нет гарантий, что вы выйдете», — рассказала жительница Мариуполя.

    Между тем Минобороны РФ сообщало, что из близлежащих к территории «Азовстали» домов 30 апреля вышли 46 человек. Днем вышла группа из 25 жителей, а ночью — из 21 горожанина.

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