Жительница Мариуполя рассказала об использовании школ и детсадов националистами

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором

беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями

как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр.

По ее словам, члены нацбатальона «Азов» не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими

детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.