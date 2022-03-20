Жительница Мариуполя рассказала об использовании школ и детсадов националистами

Maximilian Clarke/Keystone Press Agenc/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

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Maximilian Clarke/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Украинские националисты на бронированных автомобилях
прятались за школами и детскими садами Мариуполя, откуда вели огонь, рассказала
жительница города Галина.

Киевские радикалы были все в наколках, утверждает местная
жительница. По ее словам, они «не понимают вообще ничего. Для укрытия
преступники использовали детские сады, школы, жилые дома и людей. Боевики игнорировали просьбы не подставлять мирное население под удар, так как вовсе
не считали горожан за людей, рассказала Галина РИА
Новости.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором
беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями
как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр.
По ее словам, члены нацбатальона «Азов» не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими
детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.

 
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