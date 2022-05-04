Жительница Мариуполя: «азовцы» снимают выходящих из подземелий людей для «картинки»

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Украинские бойцы нацбата «Азов»* (против ряда участников формирования в РФ возбуждены уголовные дела) намеренно выводят людей из бункеров мариупольского завода для съемки красивой «картинки». Такое заявление сделала жительница Мариуполя Тамара Сбанук, спасшаяся из подземелий завода «Азовсталь».
По словам женщины, военные говорят людям, что эвакуируют их с территории завода. Мирное население выходит из бункеров и долго ждет на улице команды грузиться в автобусы, передает РИА Новости. Однако этого не происходит, и людям приходится возвращаться назад. Весь процесс при этом снимается на камеры мобильного телефона.
«Подняли людей… Стояли долго… Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,… и вскоре все начали резко спускаться… Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались — снимали, пока стояли — снимали, и как спустились — снимали на телефон… Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», — заявила жительница Мариуполя.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что на территории «Азовстали» остаются еще порядка полутора сотен гражданских. По словам российского политика, в бункерах комбината также вынуждены укрываться 170 раненых.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела