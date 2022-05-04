Жительница Мариуполя: «азовцы» снимают выходящих из подземелий людей для «картинки»

«Подняли людей… Стояли долго… Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,… и вскоре все начали резко спускаться… Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались — снимали, пока стояли — снимали, и как спустились — снимали на телефон… Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», — заявила жительница Мариуполя.