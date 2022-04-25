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    Жительница ЛНР рассказала, как потеряла семью после обстрела ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Жительница ЛНР рассказала, как потеряла семью после обстрела ВСУ

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    Федеральное агентство новостей

    Елена Андросова лишилась
    семьи при обстреле деревни Червоная Поповка при артиллерийском обстреле со стороны
    позиций ВСУ. Подробности передает РИА Новости.

    По словам 42-летней женщины,
    контроль над деревней российские военные установили в середине марта. После
    этого по населенному пункту из города Кременная была произведена серия
    артобстрелов, снаряды попадали в жилые дома. В результате пострадало и погибло
    множество мирных жителей, включая ее семью.

    «Погибли четверо деток: внук, дочка, сын и невестка», — призналась она со слезами на глазах.

    Жительница ЛНР рассказала, как потеряла семью после обстрела ВСУ
    Федеральное агентство новостей

    Жертвами стали трехлетняя внучка,
    беременная дочь, сын и его беременная супруга. Также тяжелые ранения получила
    вторая дочь Елены — 13-летняя Таня.

    «Мы стояли на улице с братом и ее девушкой, как начался обстрел. Я побежала в дом, крикнуть сестре, чтобы убегала. И тут раздался взрыв», — рассказала девочка.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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