Жительница ЛНР рассказала, как потеряла семью после обстрела ВСУ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Елена Андросова лишилась
семьи при обстреле деревни Червоная Поповка при артиллерийском обстреле со стороны
позиций ВСУ. Подробности передает РИА Новости.
По словам 42-летней женщины,
контроль над деревней российские военные установили в середине марта. После
этого по населенному пункту из города Кременная была произведена серия
артобстрелов, снаряды попадали в жилые дома. В результате пострадало и погибло
множество мирных жителей, включая ее семью.
«Погибли четверо деток: внук, дочка, сын и невестка», — призналась она со слезами на глазах.
Жертвами стали трехлетняя внучка,
беременная дочь, сын и его беременная супруга. Также тяжелые ранения получила
вторая дочь Елены — 13-летняя Таня.
«Мы стояли на улице с братом и ее девушкой, как начался обстрел. Я побежала в дом, крикнуть сестре, чтобы убегала. И тут раздался взрыв», — рассказала девочка.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.