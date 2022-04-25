Жительница ЛНР рассказала, как потеряла семью после обстрела ВСУ

По словам 42-летней женщины,

контроль над деревней российские военные установили в середине марта. После

этого по населенному пункту из города Кременная была произведена серия

артобстрелов, снаряды попадали в жилые дома. В результате пострадало и погибло

множество мирных жителей, включая ее семью.