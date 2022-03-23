Жительница ЛНР рассказала, как бойцы «Айдара» забрали у пенсионеров весь мак и убили журавлей

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Многие семьи, разделенные линией разграничения, впервые за
долгие годы смогли встретиться друг с другом, благодаря освобождению территорий
Луганской Народной Республики от жестоких украинских силовиков.
Жительница Луганска Татьяна Казачкова смогла встретиться со
своими пожилыми родителями в селе Болотинное, где раньше находился батальон
«Айдар». Об этом она рассказала РИА Новости.
«Мы не виделись уже
два года. А раньше они приезжали на день-два», — сказала Казачкова.
Татьяна не могла навещать своих родителей, так как в ее
паспорте были штампы ЛНР, с которыми не пускали через КПВВ в станице Луганской.
Около месяца Казачкова не знала, что с ее родителями, так как после отступления
силовиков перестала работать связь.
По словам бабушки Веры Афанасьевой, украинские силовики
зверски издевались над местными жителями. Они заминировали берег Донца, вырвали
мак, перестреляли журавлей, баловались запрещенными веществами и алкоголем.
Российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной
спецоперации в Донбассе утром 24 февраля. Она направлена на защиту граждан ДНР
и ЛНР от киевского режима.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым
щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее
словам, члены батальона «Азов» не выпускали людей и не давали им воды. Так,
жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале
в нечеловеческих условиях.