Жительница ЛНР рассказала, как бойцы «Айдара» забрали у пенсионеров весь мак и убили журавлей

Татьяна не могла навещать своих родителей, так как в ее

паспорте были штампы ЛНР, с которыми не пускали через КПВВ в станице Луганской.

Около месяца Казачкова не знала, что с ее родителями, так как после отступления

силовиков перестала работать связь.