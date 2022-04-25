Жительница Кировской области выиграла в «Что? Где? Когда?» 100 тысяч рублей

Знатоки из команды Алексея Козлова минуту бились над вопросом Галины, а затем, решив, что разгадали загадку, ответили не верно. Так за свой хитрый вопрос женщина получила 100 тысяч рублей. Сама победительница проживает в городе Советске Кировской области.