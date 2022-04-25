Жительница Кировской области выиграла в «Что? Где? Когда?» 100 тысяч рублей

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Жительница Кировской области Галина Фурсова одержала победу в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» над командой знатоков и заработала 100 тысяч рублей.
Как информирует издание «Кировская правда», выпуск интеллектуальной игры с участием Галины Фурсовой состоялся 17 апреля. Вопрос кировчанки был связан с содержанием повести Николая Васильевича Гоголя «Невский проспект». Женщина процитировала фрагмент из повести и поинтересовалась, что имел в виду классик.
Знатоки из команды Алексея Козлова минуту бились над вопросом Галины, а затем, решив, что разгадали загадку, ответили не верно. Так за свой хитрый вопрос женщина получила 100 тысяч рублей. Сама победительница проживает в городе Советске Кировской области.
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