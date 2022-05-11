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    Жительница Испании защитила российский флаг от проукраинских активистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Жительница Испании защитила российский флаг от проукраинских активистов

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    Alexander Rekun/Global Look Press

    Жительница испанского Мадрида в День Победы отстояла честь России, объяснив проукраинским активистам, что Красная Армия защитила многих украинцев от националистов.

    В Сети распространяется видео, на котором женщина из Мадрида с российским флагом в руках беседовала с проукраинскими активистами. Женщина в ответ на просьбу избавиться от триколора объяснила, что мир сейчас «наслаждается жизнью в демократии» только благодаря тому, что Красная Армия освободила мир от фашистов.

    За диалогом на улице внимательно следил сотрудник местной полиции, однако он не вмешивался в разговор: проукраинские активисты внимательно выслушали аргументы женщины, и не стали развязывать скандал.

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