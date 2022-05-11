Жительница Испании защитила российский флаг от проукраинских активистов

В Сети распространяется видео, на котором женщина из Мадрида с российским флагом в руках беседовала с проукраинскими активистами. Женщина в ответ на просьбу избавиться от триколора объяснила, что мир сейчас «наслаждается жизнью в демократии» только благодаря тому, что Красная Армия освободила мир от фашистов.