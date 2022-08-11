Жители Закарпатья опасаются возможности продажи украинской земли неизвестным юрлицам

После отмены ВР Украины моратория на продажу земли, право на ее покупку с 2021 года в течение двух лет получили только физлица- украинцы. С 2024 года землю смогут покупать также украинские юрлица. Формально землю на Украине иностранцы купить не имеют права, пока в стране не пройдет референдум. Однако они могут это сделать через подставные компании.