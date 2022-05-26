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Жители Ясиноватой боятся выходить на улицу из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинской армии

Жители Ясиноватой боятся выходить на улицу из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинской армии
Федеральное агентство новостей

Жители Ясиноватой боятся выходить на улицу, потому что украинская армия ежедневно подвергает город обстрелам, в том числе из тяжелого вооружения.

Горожане рассказали журналистам ФАН, что покидают жилища только в случае крайней необходимости. По их словам, многие местные жители уже уехали из города или переселились в наиболее безопасные микрорайоны, хотя украинские военные держат на мушке всю территорию Ясиноватой.

Пенсионеры Александр Иванов и его супруга Лариса говорят, что украинские снаряды не единожды прилетали на их улицу. В ходе обстрела 12 мая их дом получил повреждения. Супружеская пара рассказала, что переживает за своего сына, который участвовал в боях под Мариуполем, но был ранен и сейчас находится в госпитале.

«Что бы я сказал Зеленскому? А ему бесполезно что-либо говорить, он ведь ничего не решает, за него все решают», — задумчиво говорит Александр Дмитриевич.

Стоит отметить, что за одни сутки 25 мая из Авдеевки в сторону Ясиноватой было выпущено 54 ракеты из РСЗО «Град» и 33 крупнокалиберных мины.

ВСУ обстрелы ясиноватая
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