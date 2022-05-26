Жители Ясиноватой боятся выходить на улицу из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинской армии

Пенсионеры Александр Иванов и его супруга Лариса говорят, что украинские снаряды не единожды прилетали на их улицу. В ходе обстрела 12 мая их дом получил повреждения. Супружеская пара рассказала, что переживает за своего сына, который участвовал в боях под Мариуполем, но был ранен и сейчас находится в госпитале.