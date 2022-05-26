Жители Ясиноватой боятся выходить на улицу из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинской армии

Жители Ясиноватой боятся выходить на улицу, потому что украинская армия ежедневно подвергает город обстрелам, в том числе из тяжелого вооружения.
Горожане рассказали журналистам ФАН, что покидают жилища только в случае крайней необходимости. По их словам, многие местные жители уже уехали из города или переселились в наиболее безопасные микрорайоны, хотя украинские военные держат на мушке всю территорию Ясиноватой.
Пенсионеры Александр Иванов и его супруга Лариса говорят, что украинские снаряды не единожды прилетали на их улицу. В ходе обстрела 12 мая их дом получил повреждения. Супружеская пара рассказала, что переживает за своего сына, который участвовал в боях под Мариуполем, но был ранен и сейчас находится в госпитале.
«Что бы я сказал Зеленскому? А ему бесполезно что-либо говорить, он ведь ничего не решает, за него все решают», — задумчиво говорит Александр Дмитриевич.
Стоит отметить, что за одни сутки 25 мая из Авдеевки в сторону Ясиноватой было выпущено 54 ракеты из РСЗО «Град» и 33 крупнокалиберных мины.