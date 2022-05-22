Жители Японии вышли на акцию протеста из-за приезда Байдена в Токио

Визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в столицу Японии обернулся митингами.
Жители страны вышли на акции протеста из-за приезда американского лидера. Отмечается, что политик намерен представить план более тесного сотрудничества Вашингтона со странами Индо-Тихоокеанского региона. Однако в Токио устроили митинг, его участники считают, что действия США направлены на стравливание островного государства с Китаем.
Ранее Байден посетил Южную Корею и встретился с ее президентом Юн Сок Елем. В ходе переговоров глава США не исключил личной беседы с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам американского политика, диалог возможен, если его оппонент будет серьезен и искренен на встрече.