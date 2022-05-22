Жители Японии вышли на акцию протеста из-за приезда Байдена в Токио

Ранее Байден посетил Южную Корею и встретился с ее президентом Юн Сок Елем. В ходе переговоров глава США не исключил личной беседы с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам американского политика, диалог возможен, если его оппонент будет серьезен и искренен на встрече.