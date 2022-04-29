Жители Ямала в конце апреля массово выйдут на субботники

Ожидается, что в Новом Уренгое на Первомай пройдет благоустройство территории городских мемориалов. Майские субботники также пройдут в Харпе и Лабытнанги. Жители Губкинского смогут принять участие в уборке 5 и 6 мая. Об этом сообщает издание «Красный Север».