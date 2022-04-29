Жители Ямала в конце апреля массово выйдут на субботники

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Субботники по генеральной уборке общественных территорий начнутся в городах и поселках Ямала. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Жители Ноябрьска подключатся к экоуборкам одними из первых. Уже 29 апреля стартует экологический проект «Зеленая пятница», к которому могут присоединиться все неравнодушные горожане.
Субботники пройдут по всему региону. Также 29 числа к общественной уборке присоединятся жители Надымского района. В городе Муравленко 29 и 30 апреля в субботнике примут участие более 500 человек.
Ожидается, что в Новом Уренгое на Первомай пройдет благоустройство территории городских мемориалов. Майские субботники также пройдут в Харпе и Лабытнанги. Жители Губкинского смогут принять участие в уборке 5 и 6 мая. Об этом сообщает издание «Красный Север».