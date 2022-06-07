Жители Ямала получают консультации врачей с помощью телемедицины

Телемедицинский проект на онлайн-платформе «СберЗдоровье» начал работать для пациентов ЯНАО. Северяне, которые состоят на диспансерном учете с артериальной гипертонией и сахарным диабетом, получают бесплатные консультации в Сети. Для этого необходим лишь медицинский полис, передает сайт «Красный север».
Первым пациентом, который получил удаленную помощь, стала уроженка Муравленко Ирина. У нее — оба вышеперечисленных заболевания. В связи с этим проект помог женщине получить нужные назначения и советы по питанию, не выходя из дома. Врачи назначили ей дополнительное обследование и скорректировали лечение, прислав инструкции в СМС-сообщении.
Консультации проводят кардиологи, терапевты и эндокринологи. Сначала пациент должен обратиться к своему лечащему врачу, тот отправит коллегам все сведения о больном и назначит время консультации.
Министерство здравоохранения России ранее предупредило холостяков о повышенной угрозе преждевременной смерти. Об этом сообщила главный внештатный эксперт ведомства Оксана Драпкина.