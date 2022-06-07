Жители Ямала получают консультации врачей с помощью телемедицины

Первым пациентом, который получил удаленную помощь, стала уроженка Муравленко Ирина. У нее — оба вышеперечисленных заболевания. В связи с этим проект помог женщине получить нужные назначения и советы по питанию, не выходя из дома. Врачи назначили ей дополнительное обследование и скорректировали лечение, прислав инструкции в СМС-сообщении.