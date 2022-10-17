Жители Великобритании разочаровались в программе помощи беженцам «Дома для Украины»

Специалисты ведомства отметили, что 42% участников программы не рассматривают возможность продления договора, еще 23% участников могут продолжать помогать украинским беженцам по истечении 12 месяцев. Предполагается, что разочарование британцев в программе “Дома для Украины” обусловлено несколькими факторами. Одним из них являются крупные финансовые потери и отсутствие значимой поддержки со стороны государства. Вторым фактором является продовольственный и энергетический кризис, возникший в странах Запада после введения антироссийских санкций.