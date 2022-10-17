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Жители Великобритании разочаровались в программе помощи беженцам «Дома для Украины»

Жители Великобритании разочаровались в программе помощи беженцам «Дома для Украины»
pxhere.com

Менее 25% участников британской программы «Дома для Украины» готовы продолжать помогать украинским беженцам. Об этом сообщает издание The Conversation со ссылкой на данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS).

Специалисты ведомства отметили, что 42% участников программы не рассматривают возможность продления договора, еще 23% участников могут продолжать помогать украинским беженцам по истечении 12 месяцев. Предполагается, что разочарование британцев в программе “Дома для Украины” обусловлено несколькими факторами. Одним из них являются крупные финансовые потери и отсутствие значимой поддержки со стороны государства. Вторым фактором является продовольственный и энергетический кризис, возникший в странах Запада после введения антироссийских санкций.

Как сообщалось ранее, украинские беженцы, переехавшие в Великобританию, массово оказываются на улице. Это связано с сужением и закрытием ряда государственных программ поддержки.

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