Жители Твери нашли пропавшего девятилетнего мальчика в автобусе

Девятилетний мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. Позже его обнаружили пассажиры одного из маршрутных автобусов Твери, сообщили в региональном Управлении МВД.
Инцидент произошел 11 августа. К поискам ребенка привлекли следователей, криминалистов и правоохранителей. Специалисты опросили родственников и начали искать очевидцев исчезновения мальчика.
Позже в тот же день бдительные жители Твери обратили внимание на мальчика, который ехал в маршрутке. Они сообщили о нем правоохранителям. Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних передали ребенка родителям. По факту его исчезновения организовали доследственную проверку.
Недавно сообщалось об исчезновении жительницы Свердловской области. Владелицу собственного ателье предположительно видели в Пермском крае, передает URA.RU.