Жители Твери нашли пропавшего девятилетнего мальчика в автобусе

Позже в тот же день бдительные жители Твери обратили внимание на мальчика, который ехал в маршрутке. Они сообщили о нем правоохранителям. Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних передали ребенка родителям. По факту его исчезновения организовали доследственную проверку.