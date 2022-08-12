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Жители Твери нашли пропавшего девятилетнего мальчика в автобусе

Жители Твери нашли пропавшего девятилетнего мальчика в автобусе
pxhere.com

Девятилетний мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. Позже его обнаружили пассажиры одного из маршрутных автобусов Твери, сообщили в региональном Управлении МВД.

Инцидент произошел 11 августа. К поискам ребенка привлекли следователей, криминалистов и правоохранителей. Специалисты опросили родственников и начали искать очевидцев исчезновения мальчика.

Позже в тот же день бдительные жители Твери обратили внимание на мальчика, который ехал в маршрутке. Они сообщили о нем правоохранителям. Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних передали ребенка родителям. По факту его исчезновения организовали доследственную проверку.

Недавно сообщалось об исчезновении жительницы Свердловской области. Владелицу собственного ателье предположительно видели в Пермском крае, передает URA.RU.

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