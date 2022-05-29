Жители Тбилиси избили женщин-трансгендеров камнями за отказ оказывать интим-услуги

Агрессивные мужчины избили женщин-трансгендеров в Тбилиси камнями за отказ оказывать интим-услуги. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего и возбудили уголовное дело, пишут местные СМИ.
Потасовка произошла в Чугуретском районе грузинской столицы. Одна из пострадавших женщин-трансгендеров рассказала, что неизвестный мужчина пришел к ней домой и потребовал оказать ему сексуальные услуги. Она отказала, тогда злоумышленник пригрозил ей убийством и призвал на помощь своих знакомых.
Спустя какое-то время другие женщины-трансгендеры, проживавшие в это квартире, вернулись домой, но около здания их поджидала толпа агрессивно настроенных местных жителей. Они принялись бить «обидчиц» камнями и бетонными блоками, попутно выкрикивая оскорбления и ругательства.