Жители Тбилиси избили женщин-трансгендеров камнями за отказ оказывать интим-услуги

Потасовка произошла в Чугуретском районе грузинской столицы. Одна из пострадавших женщин-трансгендеров рассказала, что неизвестный мужчина пришел к ней домой и потребовал оказать ему сексуальные услуги. Она отказала, тогда злоумышленник пригрозил ей убийством и призвал на помощь своих знакомых.