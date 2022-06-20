Жители Светлодарска рассказали военкорам ФАН об ужасах украинской оккупации

В регионе быстро вошло в обиход выражение «освобожденка» — территории, освобожденные от украинской оккупации в ходе российской спецоперации. Пребывшие в Светлодарск после его освобождения военкоры Федерального агентства новостей отметили, что везде по городу есть следы боев: разрушенная техника, блиндажи и окопы. Линия разграничения сил проходила не так далеко, так что за восемь лет 20-тысячный город потерял половину населения, которое эвакуировалась. В здании местной школы вынуждены жить те светлодарцы, которым ВСУ разбомбили дома.