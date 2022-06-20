Жители Светлодарска рассказали военкорам ФАН об ужасах украинской оккупации

Жители освобожденного Светлодарска рассказали военкорам, как им приходилось выживать восемь лет при украинской оккупации и существовать во время боевых действий.
В регионе быстро вошло в обиход выражение «освобожденка» — территории, освобожденные от украинской оккупации в ходе российской спецоперации. Пребывшие в Светлодарск после его освобождения военкоры Федерального агентства новостей отметили, что везде по городу есть следы боев: разрушенная техника, блиндажи и окопы. Линия разграничения сил проходила не так далеко, так что за восемь лет 20-тысячный город потерял половину населения, которое эвакуировалась. В здании местной школы вынуждены жить те светлодарцы, которым ВСУ разбомбили дома.
Самым страшным событием для города стал подрыв Углегорской ТЭС 23 мая, когда отступающие солдаты ВСУ взорвали дамбу. К частью, она устояла, хотя взрывную волну в городе хорошо ощутили.
«Там ВСУшники заложили взрывчатые вещества, был большой подрыв, по городу повылетали практически все стекла в окнах, двери тоже вылетали. Некоторых людей даже подбрасывало взрывной волной», — рассказала врио директора школы Светлана Кашу.
Теперь жители города смотрят в будущее с оптимизмом. Российских военных тут встречали на улицах с большой радостью. Пока в городе нет света и нормального водоснабжения, поскольку перед отступлением ВСУ повредили трансформаторные и насосные станции, но из Донецка приезжают колонны гуманитарной помощи. Светлодарцы потихоньку осваиваются и очень ждут освобождения своей Углегорской ТЭС, где работало большинство из них.