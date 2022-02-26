Жители Станицы Луганской рассказали, что восемь лет ждали освобождения от ВСУ

Жители Станицы Луганской рассказали, что восемь лет ждали освобождения от ВСУ Новости
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Жители ЛНР и ДНР радуются своему освобождению от украинских военных. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.

Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль поселок Станица Луганская в ходе проведения спецоперации в Донбассе. Сообщается, что поселок взяли, не совершив и выстрела. Жители поселка с огромной радостью встретили войска ЛНР, заявив, что ждали этого дня с 2014 года. Они сразу же попросили убрать из населенного пункта «Аллею славы героев Украины».

«Мы ждали 8 лет вас и дождались наконец», — рассказали пенсионерки.

Глава населенного пункта Альберт Зинченко в разговоре с прессой сообщил, что украинские военные ночью просто сбежали из Станицы Луганской, хотя власти Киева заявляют, что бьются за свои земли.

Ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Говорят, что защищают каждую пядь, но вот тебе результат. Ну и слава господи, потому что в последние две недели люди в подвалах», — рассказал он журналистам.

В ночь с 23 на 24 февраля лидер России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине. По словам российского лидера, Москва была вынуждена пойти на такие меры для спасения жителей Донбасса.

 
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