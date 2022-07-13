Жители США и Европы начали отказывать себе в шоколаде из-за резкого роста цен на продукты

Согласно статистическим данным, продажи шоколада в США были на пике во время пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время же производители наблюдают снижение спроса. Так, общий объем розничных продаж шоколада в стране снизился примерно на 3%. По мнению экспертов, он будет снижаться вплоть до конца 2022 года.