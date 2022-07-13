Жители США и Европы начали отказывать себе в шоколаде из-за резкого роста цен на продукты

Крупнейшие в мире производители шоколада зафиксировали резкое снижение спроса на свою продукцию в Европе и в США, сообщает агентство Reuters. Предполагается, что это связано с ростом цен на продукты питания, вызванным санкциями против России.
Согласно статистическим данным, продажи шоколада в США были на пике во время пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время же производители наблюдают снижение спроса. Так, общий объем розничных продаж шоколада в стране снизился примерно на 3%. По мнению экспертов, он будет снижаться вплоть до конца 2022 года.
Жители Великобритании меньше американцев экономят на сладостях, однако они также внесли изменения в свой рацион. Отмечается, что около 40% граждан перешли на более дешевые продукты с меньшим содержанием какао, чтобы сэкономить.