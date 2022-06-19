Жители Северодонецка рассказали о попытках солдат ВСУ покинуть город под видом гражданских

Военнослужащие Вооруженных сил Украины бежали из Северодонецка, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом рассказали жители города.
В беседе с корреспондентом РИА Новости горожане сообщили, что во время наступления союзных сил России и Луганской Народной Республики украинские военные сжигали свою форму. Они пытались выбраться из населенного пункта под видом гражданских, отметили местные жители.
«Оставили форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери. Неделю назад узнал, зашел в квартиру. Взяли документы отца, копии», — рассказал один из горожан.
Стоит напомнить, что вся территория Северодонецка, за исключением промзоны, была освобождена российскими и луганскими военнослужащими. Остатки местной группировки ВСУ укрылись на территории завода «Азот».