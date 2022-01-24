Жители Саратова обнаружили труп мужчины на Лысой горе

Жители Саратова обнаружили труп мужчины на Лысой горе Новости
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Мужчину, не подающего признаков жизни, нашли прохожие во Фрунзенском районе Саратова. На место были вызваны медики скорой помощи, но они могли лишь констатировать смерть гражданина. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел в 150 метрах от жилого дома на улице Лысая гора. Прибывшие на вызов правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 53-летний местный житель.

При первичном осмотре тела специалисты не заметили признаков насильственной смерти. Сотрудники полиции проводят комплекс мер, направленных на выяснение обстоятельств происшествия. Назначен ряд экспертиз, чтобы установить причину гибели. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Труп приезжего с перерезанным горлом нашли в машине возле аэропорта Пулково в Петербурге, информирует телеканал «360». Возбуждено уголовное дело.

 
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