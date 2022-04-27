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    Жители Салехарда летом смогут насладиться местным мороженым по ГОСТу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Жители Салехарда летом смогут насладиться местным мороженым по ГОСТу

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    pixabay.com

    Летом 2022 года в Салехарде в продажу поступит мороженое от компании «ВАА-Агро», изготовляемое по советскому ГОСТу. Об этом сообщает сайт «Красный Север». 

    Кроме того, «ВАА-Агро» начнет продавать молоко в новой удобной упаковке со специально разработанной крышкой. Об этом просили жители окружной столицы.

    На данный момент компания поставляет в магазины, детсады и школы молоко, творог, сливки, кефир, масло и йогурт. На предприятии ежедневно перерабатывается более тонны свежего молока с фермы Приуральского района.

    Ранее в АО «Дмитровский молочный завод» сообщили, что в Китае растет спрос на российские продукты. Многие китайцы отмечают, что покупают российские товары в знак поддержки.

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