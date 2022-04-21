Жители Ростова-на-Дону увидят мощный метеоритный дождь

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В ночь с 21 на 22 апреля при условии безоблачного неба ростовчане смогут увидеть настоящий звездный дождь из потока Лириды.
Это событие считается важным в мире астрономии. Земля окажется на пути метеорного потока, носящего имя Лириды, сообщает портал «Привет-Ростов.ру». Как рассказал лектор Донской астрономической обсерватории Николай Демин, такие потоки возникают при пересечении Землей пылевого шлейфа кометы, в данном случае это комета С/1861 G1 Тэчера.
Активен поток Лириды будет в период с 16 по 25 апреля, но пик его придется на 22 апреля. Скорость космических частиц достигает 70 километров в секунду. Они сгорают на лету, давая жителям Земли возможность наблюдать такое явление, как метеоритный дождь.
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