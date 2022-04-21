Жители Ростова-на-Дону увидят мощный метеоритный дождь

Активен поток Лириды будет в период с 16 по 25 апреля, но пик его придется на 22 апреля. Скорость космических частиц достигает 70 километров в секунду. Они сгорают на лету, давая жителям Земли возможность наблюдать такое явление, как метеоритный дождь.