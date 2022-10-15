Жители России стали чаще узнавать об условиях ипотеки после 21 сентября

Россияне после объявления о частичной мобилизации 21 сентября повысили интерес к ипотечным продуктам. Они на 29% чаще стали спрашивать об условиях и предложениях по кредитованию покупки жилья, однако на сделку выходить не спешат, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование финансовой экосистемы Unicom.
Потенциальные заемщики пока ограничиваются изучением требований для получения ипотеки на вторичную жилую недвижимость. Заключить сделку они не готовы, потому что находятся в ожидании стабилизации ситуации.
«За две недели, с 21 сентября по 5 октября, по сравнению с предыдущими неделями количество тех, кто узнавал условия по ипотеке и изучали предложения от кредиторов, выросло на 29%», — свидетельствуют результаты исследования.
Снижение интереса к ипотеке в России наблюдалось с 24 февраля по 10 марта. Тогда показатель упал на 40%. Сейчас покупателей привлекает снижение стоимости жилья. Об этом заявили 70% из 1500 опрошенных совершеннолетних россиян из 53 регионов.