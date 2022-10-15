Жители России стали чаще узнавать об условиях ипотеки после 21 сентября

Россияне после объявления о частичной мобилизации 21 сентября повысили интерес к ипотечным продуктам. Они на 29% чаще стали спрашивать об условиях и предложениях по кредитованию покупки жилья, однако на сделку выходить не спешат, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование финансовой экосистемы Unicom.