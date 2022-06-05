Жители России могут получить до 80 тысяч рублей от государства

Власти РФ предусмотрели внушительные ежемесячные пособия для отдельных категорий граждан, заявила доктор экономических наук Юлия Финогенова. Выплаты прежде всего получат люди, имеющие определенные звания, или члены их семей, приводит ее слова портал BLITZ+.
«Это прежде всего Герои труда, Герои России, к ним также относятся вдовы тех, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. На самом деле много кто», – уточнила эксперт.
По ее словам, более 50 категорий россиян могут получить материальную помощь от государства. Суммы могут варьироваться в коридоре от 1,5 тысячи до 70–80 тысяч рублей. Показатель будет зависеть от льгот и места проживания человека.