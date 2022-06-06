Жители Реутова заявили об участившихся случаях появления НЛО в небе над городом

Отмечается, что НЛО отличаются друг от друга по цвету и скорости движения. Житель Реутова Павел Панфилов заявил, что ночью в небе над городом можно заметить как низко летящие цветные огоньки, так и быстрые «звезды» с разными направлениями движения. При этом случается, что неопознанные летающие объекты замечают жители разных районов Реутова.