Жители Реутова заявили об участившихся случаях появления НЛО в небе над городом

Неопознанные летающие объекты замечены в небе над подмосковным Реутовым. Как утверждают местные жители, публикующие снимки в социальных сетях, случаи появления НЛО в небе над городом участились.
Отмечается, что НЛО отличаются друг от друга по цвету и скорости движения. Житель Реутова Павел Панфилов заявил, что ночью в небе над городом можно заметить как низко летящие цветные огоньки, так и быстрые «звезды» с разными направлениями движения. При этом случается, что неопознанные летающие объекты замечают жители разных районов Реутова.
«За последние пару недель я два раза видел непохожие ни на что огни в ночном небе. Оба раза проходили они со стороны области к Новогиреево по криволинейной траектории. От первого раза остались даже несколько фотографий», — приводит слова одного из местных жителей пресс-служба администрации города.
Как сообщает «Вечерняя Москва», Пентагон заявил об 11 возможных случаях столкновения американских военных с НЛО. Заявление было сделано в ходе открытых слушаний в Палате представителей США.