Жители Реутова сдали более 18 литров крови в День донора

Более 40 жителей Реутова приняли участие в специальной акции «День донора». За один день они сдали более 18 литров крови для медицинских учреждений Московской области, сообщили представители пресс-службы городской администрации.
Глава городского округа Станислав Каторов отметил, что кровь, которую сдали волонтеры, отправят в перинатальные центры для помощи нуждающимся. Он поблагодарил всех участников акции за их неравнодушие.
«Благодарю всех неравнодушных, тех кто пришел сегодня сдать свою кровь, тем самым став для кого-то донором», — заявил он.
Акция «День донора» проводится уже в четвертый раз в 2022 году. Принять участие может любой желающий гражданин в возрасте старше 18 лет. Отмечается, что перед сдачей крови врачи измеряют давление и уточняют у волонтеров, болели ли они чем-либо.