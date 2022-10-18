Жители Реутова сдали более 18 литров крови в День донора

Акция «День донора» проводится уже в четвертый раз в 2022 году. Принять участие может любой желающий гражданин в возрасте старше 18 лет. Отмечается, что перед сдачей крови врачи измеряют давление и уточняют у волонтеров, болели ли они чем-либо.