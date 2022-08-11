Село Покровское было освобождено в конце июля, однако из-за серьезных разрушений большинство жителей были эвакуированы.
ВСУ продолжают периодически обстреливать Покровское. Один из местных жителей рассказал корреспондентам, что украинские боевики специально наносят удары по жилым домам.
«На четырех точках они [ВСУ] поставили минометы и начали бить по нашей улице. Что они творили… Три раза пускали ракеты по гаражу, уничтожив машину. В чем мы провинились перед ними?» — сказал он.
Разрушения в Покровском напрямую связаны с бесчеловечной тактикой ВСУ — украинские подразделения создали оборонительные позиции прямо в жилых домах и на территории участков. Они использовали подвалы, крыши и окопы. Российские бойцы сообщили, что инструкторы НАТО передали опыт ведения боевых действий военнослужащим Украины.
Союзные силы продолжают укрепляться на восточных окраинах города Бахмут, который имеет стратегически важное значение для ВСУ. Как сообщал военный эксперт и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин, на этом направлении работают штурмовые отряды «ЧВК Вагнера».