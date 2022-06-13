Жители Прибалтики рассказали, почему устали от беженцев из Украины

«У нас должников большое количество, они получают мизерную помощь от государства. А те деньги, которые уходят на беженцев, могли распределяться для этих людей, но этого не происходит. Более того, под шумок правительство Латвии, которое кстати народ не выбирал, принимает законы, которые вообще связывают людей по рукам и ногам, а значит ситуация будет еще хуже», — рассказала жительница Латвии.