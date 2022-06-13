Жители Прибалтики рассказали, почему устали от беженцев из Украины

Во многих странах Европы жители меняют свое отношение к украинским беженцам после их выходок. Европейская забота сменилась равнодушием, а гостеприимство переросло в настороженность. Но при этом в некоторых странах Прибалтики власти до сих пор «ухаживают» за беженцами, несмотря на то, что местное население сводит концы с концами.
В настоящее время терпение жителей Прибалтики подходит к концу. Все чаще люди предпочитают отказывать беженцам в бесплатном жилье и сдают его согражданам. По словам прибалтов, в странах растет раздражение политикой властей, сообщает «Московский комсомолец».
Так, в Литве перестали селить беженцев в Вильнюсе и начали предоставлять им жилье в провинциях. Польша решила закрыть программы для беженцев с 1 июля. Но не все страны пошли по этому пути. Например, в Латвии в столичных школах отменяют льготные обеды для детей. На сэкономленные средства власти обеспечили бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев.
«Со стороны нашего правительства ничего не поменялось, если многие страны дали беженцам 90 дней, то наша страна только увеличила им льготы, продлив их. Со стороны правительства, опять же, четкая поддержка и финансирование беженцев. Причем, на порядок больше, чем местных, которые живут в неприемлемых условиях», — рассказала жительница Латвии.
Жители Прибалтики рассказали, что позиция населения по отношению к беженцам двоякая: кто-то поддерживает, а есть и те, кто недоволен происходящим. Причиной недовольства граждан стал резкий рост цен на коммунальные услуги и топливо.
«У нас должников большое количество, они получают мизерную помощь от государства. А те деньги, которые уходят на беженцев, могли распределяться для этих людей, но этого не происходит. Более того, под шумок правительство Латвии, которое кстати народ не выбирал, принимает законы, которые вообще связывают людей по рукам и ногам, а значит ситуация будет еще хуже», — рассказала жительница Латвии.
Беженцы продолжают вести себя по-хамски в отношении местного населения. От них идет много негатива, отметила девушка. По ее словам, наличие в стране беженцев приводит к дракам и потасовкам, в том числе с самими же гражданами Евросоюза, а криминальная обстановка ухудшается.
«С приходом курортного сезона многие из беженцев лишились вольготной жизни в гостиничных комплексах, и вынуждены были вернуться на родину. Из Польши только за последнюю неделю выехали уже несколько сотен тысяч граждан Незалежной», — рассказала женщина.
Беженцы из Украины в Европе продолжают вести себя по-хамски в отношении местных жителей и портят имущество приютивших их людей. Так, в немецком городе Вульфен беженцы решили сжечь российский флаг, находящийся в здании. При этом весь дом, который им предоставили немцы, сгорел дотла.