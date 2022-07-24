Жители Польши пожаловались на исчезновение сахара с полок магазинов

В польском сегменте соцсетей появилось большое количество сообщений о том, что сахар пропал с полок магазинов. Подробности сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, сахара нет как мелких магазинчиках, так и в торговых точках крупных сетей. В некоторых районах и вовсе вводятся ограничения на покупку белого сахара. При этом, если обратить внимание на соцсети, дефицит наблюдается не только в столице, но и других городах.
С чем связана нехватка сахара, пока неизвестно. Некоторые продавцы заявили, что удивлены происходящим — часть из них сообщила, что сахар просто не привезли в торговые точки.