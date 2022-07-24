Жители Польши пожаловались на исчезновение сахара с полок магазинов

По его словам, сахара нет как мелких магазинчиках, так и в торговых точках крупных сетей. В некоторых районах и вовсе вводятся ограничения на покупку белого сахара. При этом, если обратить внимание на соцсети, дефицит наблюдается не только в столице, но и других городах.