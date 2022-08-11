Жители подмосковной Балашихи выступили против граффити с мультяшной Венерой

Речь идет о знаменитой картине «Рождение Венеры». Однако на эскизе граффити она выполнена в виде мультяшного персонажа. Обсуждения на эту тему развернулись в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».