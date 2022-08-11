Жители подмосковной Балашихи выступили против граффити с мультяшной Венерой

Один из домов в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи предложили украсить граффити. В качестве возможного варианта был предложен рисунок с изображением Венеры, вдохновленный картиной итальянского художника Сандро Боттичелли.
Речь идет о знаменитой картине «Рождение Венеры». Однако на эскизе граффити она выполнена в виде мультяшного персонажа. Обсуждения на эту тему развернулись в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Некоторые пользователи положительно высказались о предложенном варианте. Однако большинство юзеров раскритиковали эскиз и предложило авторам создать картину с оригинальным сюжетом, а не коверкать известные произведения.