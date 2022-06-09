Жители Петродворцового района Петербурга не оценили второй этап транспортной реформы

Ранее автоэксперт Тимофей Мостаков заявил, что транспортная реформа усложняет жизнь петербуржцев. По словам специалиста, ситуацию усугубляет и то, что автобусов на дорогах становится больше, но при этом количество выделенных для них полос не увеличивается, что может приводить к ДТП.