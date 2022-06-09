Жители Петродворцового района Петербурга не оценили второй этап транспортной реформы

Жители Петродворцового района Санкт-Петербурга не оценили проведение транспортной реформы. Горожане жалуются, что после нововведений они часами вынуждены ждать общественный транспорт на остановках.
Первый этап транспортной реформы стартовал 1 апреля. Согласно ему, в городе было закрыто 33 коммерческих и 3 социальных маршрута, а вместо них запустили 24 новых сообщения. Второй этап реформы, начавшийся с 1 июня, предполагает замену еще 30 коммерческих маршрутов социальным транспортом.
Однако жители Петродворцового района не оценили проведенную реформу. По словам горожан, теперь время, проведенное в пути, значительно увеличилось. Кроме того, жители Северной столицы вынуждены часами ждать автобусов на остановках.
«Утром, простояв более 20 минут из-за того, что автобус не приехал, я вызвала такси. Итог — 1200 в один конец. Вечером еще хуже: автобус просто проехал остановку. Прошло 55 минут — другой автобус не пришел. Пришлось на перекладных добираться. Итог — добиралась 2,5 часа. Верните маршрутки!» — приводит слова петербуржца издание NewInform.
Ранее автоэксперт Тимофей Мостаков заявил, что транспортная реформа усложняет жизнь петербуржцев. По словам специалиста, ситуацию усугубляет и то, что автобусов на дорогах становится больше, но при этом количество выделенных для них полос не увеличивается, что может приводить к ДТП.