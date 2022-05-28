Жители Петербурга ожидают транспортного апокалипсиса после 1 июня

Транспортная реформа в Петербурге не перестает усложнять жизнь рядовым горожанам, которые регулярно жалуются на нововведения в соцсетях, пишет iReactor.
Уже второй этап изменений должен начаться в Северной столице с 1 июня. Правительство города собирается вывести на дороги социальные автобусы вместо коммерческих маршруток. Однако пенсионеры и петербуржцы, живущие на окраинах, переживают, удастся ли им добраться до нужных пунктов назначения после реформы.
«Уже страшно представить, что нам всем предстоит пережить в жару», — прогнозирует пользователь Сети с ником Horiyashi.
Гражданин Алексей Гончаров считает, что власти города на Неве загоняют транспорт в монополию, расчищая частный рынок.
«В жаре ехать по пробкам. Ничего не скажешь, подходящее время они выбрали, чтобы устроить транспортный апокалипсис», — предупреждает Любовь Кадомская.
Первичный этап изменений в сфере транспорта стартовал в Петербурге еще в апреле, что сразу же спровоцировало вал критических замечаний в сторону администрации и транспортного комитета. Чаще всего люди недовольны ликвидацией маршрутных такси, из-за чего на остановках образуются очереди, ожидающие более редких, чем маршрутки, автобусов.
Несмотря на это, Смольный продолжает реализовать реформу, не обращая внимания на общественную критику и объективные замечания по поводу транспортных корректировок.