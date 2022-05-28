Жители Петербурга ожидают транспортного апокалипсиса после 1 июня

Первичный этап изменений в сфере транспорта стартовал в Петербурге еще в апреле, что сразу же спровоцировало вал критических замечаний в сторону администрации и транспортного комитета. Чаще всего люди недовольны ликвидацией маршрутных такси, из-за чего на остановках образуются очереди, ожидающие более редких, чем маршрутки, автобусов.