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Жители Петербурга ожидают транспортного апокалипсиса после 1 июня

Жители Петербурга ожидают транспортного апокалипсиса после 1 июня
pexels.com/PD

Транспортная реформа в Петербурге не перестает усложнять жизнь рядовым горожанам, которые регулярно жалуются на нововведения в соцсетях, пишет iReactor.

Уже второй этап изменений должен начаться в Северной столице с 1 июня. Правительство города собирается вывести на дороги социальные автобусы вместо коммерческих маршруток. Однако пенсионеры и петербуржцы, живущие на окраинах, переживают, удастся ли им добраться до нужных пунктов назначения после реформы.

«Уже страшно представить, что нам всем предстоит пережить в жару», — прогнозирует пользователь Сети с ником Horiyashi.

Гражданин Алексей Гончаров считает, что власти города на Неве загоняют транспорт в монополию, расчищая частный рынок.

«В жаре ехать по пробкам. Ничего не скажешь, подходящее время они выбрали, чтобы устроить транспортный апокалипсис», — предупреждает Любовь Кадомская.

Первичный этап изменений в сфере транспорта стартовал в Петербурге еще в апреле, что сразу же спровоцировало вал критических замечаний в сторону администрации и транспортного комитета. Чаще всего люди недовольны ликвидацией маршрутных такси, из-за чего на остановках образуются очереди, ожидающие более редких, чем маршрутки, автобусов.

Несмотря на это, Смольный продолжает реализовать реформу, не обращая внимания на общественную критику и объективные замечания по поводу транспортных корректировок.

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