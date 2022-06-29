Жители Петербурга и Ленобласти смогут прогуляться по 11 экотропам

Прогулка по экотропам — известный способ отдохнуть наедине с природой. Список подобных маршрутов на территории Петербурга и Ленобласти появился в Сети.
Для жителей и гостей Северной столицы открыта трехкилометровая экотропа в поселке Комарово. На этом маршруте порой встречаются остатки пейзажа с прошлого столетия, передает Peterburg2.RU.
Похожие объекты можно найти Гатчине у истока реки Теплая, Сестрорецке, а также в поселках Токсово, Петяярви, Можайский, Воейково и Первомайское. Экомаршруты также пролегают близ форта Риф, деревни Усадище и Калищинского озера, расположенного в восточной части города Сосновый бор.
Российский экологический оператор и проект «Учи.Дома» от онлайн-платформы «Учи.Ру» ранее объявили набор в летний эколагерь для школьников. Ученики 1–11 классов узнают все о сортировке отходов, о том, как дать вещам вторую жизнь и как заботиться об окружающей среде, передает телеканал «360».