Жители Петербурга и Ленобласти смогут прогуляться по 11 экотропам

Российский экологический оператор и проект «Учи.Дома» от онлайн-платформы «Учи.Ру» ранее объявили набор в летний эколагерь для школьников. Ученики 1–11 классов узнают все о сортировке отходов, о том, как дать вещам вторую жизнь и как заботиться об окружающей среде, передает телеканал «360».