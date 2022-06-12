Жители освобожденного города Светлодарск в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали корреспонденту РИА Новости о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.
«Во двор, как раз где горит костер, туда и прилетело… Обстреливают часто, каждый день и даже два раза в день. Они знают, что там жилые дома, но им все равно», — поведала местная жительница.
Как отметил еще один собеседник агентства, украинские неонацисты воспринимают население региона как «сепаратистов», с которыми вообще не нужно разговаривать.
К сожалению, дети также становятся свидетелями атак ВСУ, которые подвергают обстрелам объекты гражданской инфраструктуры.
«Мы с мамой и папой гуляли. И там бум-бум, и там все окна [разбиваются]. Если свистит, это значит, что что-то летит. Надо бежать в подвал либо в подъезд. Либо спрятаться в какую-то яму», — поделились ужасами происходящего юные жители города.
Напомним, что 24 мая над администрацией Светлодарска бойцами «ЧВК Вагнера» был поднят российский флаг. С тех пор освобожденный город подвергается постоянным обстрелам украинской армии — нацисты бомбят населенный пункт, который сами контролировали несколько недель назад.
11 июня стало известно, что союзные войска вытеснили боевиков из поселка Доломитное, располагающегося западнее Светлодарска. Именно по нему в последнее время проходила линия соприкосновения сторон и именно оттуда ВСУ нередко осуществляли обстрелы северных районов и пригородов Горловки.