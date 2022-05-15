Жители Омска победили во всероссийском конкурсе по украшению могил

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Первый в России конкурс по оформлению мест захоронения прошел в Новосибирске 14 мая. Помимо жителей города участие в соревнованиях приняли еще две команды — из Омска и Севастополя.
Согласно условиям конкурса, участники должны были украсить могилу с помощью плиток, искусственных и живых цветов, а также с использованием дополнительной атрибутики. На все действия им предоставили один час. Жюри оценивало не только технологию, но и дизайн. Победителем конкурса стала команда из Омска, которая получила в качестве вознаграждения денежный приз в размере 20 тыс. рублей.
Главной идей конкурса было смещение фокуса потребителя. Чтобы на кладбище люди находились не в состоянии скорби, а больше вспоминали о потерянных близких людях. Участникам конкурса необходимо было за короткое время и при минимальном количестве материалов сделать что-то необычное, сообщила одна из представителей жюри Ирина Долженко.