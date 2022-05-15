Жители Омска победили во всероссийском конкурсе по украшению могил

Согласно условиям конкурса, участники должны были украсить могилу с помощью плиток, искусственных и живых цветов, а также с использованием дополнительной атрибутики. На все действия им предоставили один час. Жюри оценивало не только технологию, но и дизайн. Победителем конкурса стала команда из Омска, которая получила в качестве вознаграждения денежный приз в размере 20 тыс. рублей.