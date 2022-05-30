Жители окраин Донецка рассказали, как добывают воду под обстрелами ВСУ

Жителям ДНР, которые последние восемь лет находятся под ежедневными обстрелами, приходится самим решать проблему нехватки воды.
Так, жительница поселка шахты «Трудовская» рассказала, что по утвержденному графику в Донецке у них вода есть, однако за последние три месяца из их крана даже не капнуло.
«Мы с мужем еще работоспособные, ездим на колодец, где стоим по несколько часов в очереди, чтобы привезти воды. А как старики справляются?» — задается вопросом Ирина Петровская.
Показывая полупустую бутыль с водой, жительница поселка с иронией отмечает, что даже не знает, что с ней делать, чай пить или мыться. По словам Ирины, муж каждый день ездит на шахту, чтобы набрать в колодце воды, однако не всегда это получается. К единственной скважине приезжает много людей. По мнению женщины, проблему можно бы было решить, выкопав еще колодцы.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.