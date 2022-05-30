Жители окраин Донецка рассказали, как добывают воду под обстрелами ВСУ

Показывая полупустую бутыль с водой, жительница поселка с иронией отмечает, что даже не знает, что с ней делать, чай пить или мыться. По словам Ирины, муж каждый день ездит на шахту, чтобы набрать в колодце воды, однако не всегда это получается. К единственной скважине приезжает много людей. По мнению женщины, проблему можно бы было решить, выкопав еще колодцы.