Жители Нового Уренгоя собрали 15 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

Кроме того, местная команда по пляжному футболу отправит детям Донбасса огромный телевизор, который они получили в качестве приза за победу на соревнованиях. С начала весны общее количество гуманитарной помощи, отправленной в ДНР и ЛНР, достигло 140 тонн, передает сайт «Красный север».