Жители Нового Уренгоя собрали 15 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

Донецкая Народная Республика получила от Нового Уренгоя продукты питания, игрушки для детей, одежду и предметы бытовой химии в рамках оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Кроме того, местная команда по пляжному футболу отправит детям Донбасса огромный телевизор, который они получили в качестве приза за победу на соревнованиях. С начала весны общее количество гуманитарной помощи, отправленной в ДНР и ЛНР, достигло 140 тонн, передает сайт «Красный север».
Также ЯНАО продолжает работу в рамках соглашения о сотрудничестве с Волновахой. По словам Артюхова, власти направили в пострадавший региона спецтехнику для коммунальщиков, бензовозы и пожарные машины.