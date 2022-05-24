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Жители Невинномысска увидели в небе символ российской спецоперации

Жители Невинномысска увидели в небе символ российской спецоперации
pixabay.com/PD

Символ Z появился в небе на Невинномысском в Ставропольском крае. Соответствующей фотографией поделился глава города Михаил Миненков.

Снимок прислал один из местных жителей. Он запечатлел появившуюся в небе букву Z за несколько минут до захода солнца. На фотографии отчетливо виден символ российской специальной операции на Украине.

«Небо за нас! Твердо знаю, что правда на нашей стороне и победа будет за нашими ребятами», —  написал глава Невинномысска.

Миненков пожелал российским военнослужащим вернуться домой живыми, а жителям Невинномысска, всем россиянам и братскому народу Донбасса и Украины красивого и мирного неба над головой.

Z небо невинномысск спецоперация
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RusNewsToday24
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