Жители Невинномысска увидели в небе символ российской спецоперации

Символ Z появился в небе на Невинномысском в Ставропольском крае. Соответствующей фотографией поделился глава города Михаил Миненков.
Снимок прислал один из местных жителей. Он запечатлел появившуюся в небе букву Z за несколько минут до захода солнца. На фотографии отчетливо виден символ российской специальной операции на Украине.
«Небо за нас! Твердо знаю, что правда на нашей стороне и победа будет за нашими ребятами», — написал глава Невинномысска.
Миненков пожелал российским военнослужащим вернуться домой живыми, а жителям Невинномысска, всем россиянам и братскому народу Донбасса и Украины красивого и мирного неба над головой.