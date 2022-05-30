Жители Мурино пожаловались на хулиганов, которые ободрали кору с молодых деревьев

Подобные повреждения могут привести к тому, что дерево не выживет. При этом в Мурино посажены в большинстве своем молодые деревья, а такой вандализм со стороны неизвестных злоумышленников лишь вредит городским окружающей обстановке и лишает Северную столицу важных для экологии зеленых насаждений.