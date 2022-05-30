Жители Мурино пожаловались на хулиганов, которые ободрали кору с молодых деревьев

Неизвестные вандалы ободрали кору с молодых деревьев, растущих на Воронцовском бульваре в Мурино. На хулиганов пожаловались местные жители.
Петербуржцы поделились фотографиями с места событий. В частности, на одном из снимков можно заметить, как сильно пострадало одно из растущих деревьев. Без коры остались даже ветки.
«В нашем доме кто-то в разной степени снял кору у молодых деревьев. Есть ли способ хоть как-то помочь или даже спасти такие деревья? Повреждения все большие», — цитирует одного из очевидцев Peterburg2.
Подобные повреждения могут привести к тому, что дерево не выживет. При этом в Мурино посажены в большинстве своем молодые деревья, а такой вандализм со стороны неизвестных злоумышленников лишь вредит городским окружающей обстановке и лишает Северную столицу важных для экологии зеленых насаждений.