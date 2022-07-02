Жители Москвы выбрали аудиобренд городского транспорта

Московские пассажиры выбрали главную мелодию столичного транспорта, заявил глава профильного городского департамента Максим Ликсутов.
Голосование проходило в рамках конкурса «Как звучит Московский транспорт?». Жителям мегаполиса предстояло сделать выбор из 150 мелодий. Победителем конкурса стала Галина Лямина и ее композиция под №3.
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать Московский транспорт еще удобнее и современнее. Единый стандарт навигации помогает пассажирам быстро ориентироваться на всей транспортной инфраструктуре города. Важной его частью станет аудиобренд — звуковое оформление транспорта в виде системы звуковых сигналов, объединенных главной темой», — приводит слова Ликсутова пресс-служба дептранса Москвы.
Теперь выбранная пассажирами мелодия и ее вариации будут звучать в российской столице. Например, при звонке горожан в колл-центр Московского транспорта или использоваться перед голосовыми объявлениями у эскалатора.