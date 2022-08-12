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Жители Москвы столкнутся с аномальной жарой в эти выходные

Жители Москвы столкнутся с аномальной жарой в эти выходные
pxhere.com

Температура воздуха в Москве на этих выходных поднимется выше климатических норм. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В среднем температура отклонится на четыре-пять градусов, отметил он. Жителям столицы стоит подготовиться к тому, что жара продержится до следующей недели, передает РИА Новости.

«Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате», — уточнил Вильфанд.

Россия перешла на новые климатические нормы в начале июля. Согласно этим показателям, средняя температура августа для столицы теперь 17,6 градуса.

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