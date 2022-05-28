Жители Москвы перечислили самые раздражающие нарушения ПДД в столице

Автомобилисты Москвы перечислили самые раздражающие нарушения на дорогах столицы в ходе опроса.
Больше всего москвичам не нравится «намеренный объезд пробки по свободной полосе и последующее вклинивание». За такой вариант проголосовали 63% респондентов из Москвы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного портал «Дром».
На втором месте оказалась езда по обочине — она раздражает 56,6% водителей. Тройку замыкает невключение поворотников. Кроме того, столичных автомобилистов не устраивает излишняя медлительность, неправильная парковка, «игра в шашки», использование телефона за рулем и беспорядочное применение клаксона.