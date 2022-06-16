Жители Милана вышли на митинг против отмены русской культуры

Жители Италии вышли на митинг против отмены русской культуры. Несколько сотен человек появились на улицах Милана.
Митинг прошел на площади под Аркой Мира. Среди знаменитостей поддержку мероприятию оказали певец Аль Бано и генеральный секретарь ассоциации «Друзья Великой России» Юлия Базарова.
«Прошел месяц, и мы увидели, что миланская “Ла Скала” откроет новый сезон оперой Мусоргского. В Риме в начале мая прошел концерт классической музыки с произведениями русских композиторов. То есть существуют положительные сигналы», — заявила Базарова в беседе с РИА Новости.
Участникам акции подарили книги с рассказами русского писателя и драматурга Антона Чехова. А также переведенный на итальянский язык роман литературного деятеля Федора Достоевского «Идиот».