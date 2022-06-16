Жители Милана вышли на митинг против отмены русской культуры

«Прошел месяц, и мы увидели, что миланская “Ла Скала” откроет новый сезон оперой Мусоргского. В Риме в начале мая прошел концерт классической музыки с произведениями русских композиторов. То есть существуют положительные сигналы», — заявила Базарова в беседе с РИА Новости.